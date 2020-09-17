Туберкулез в Украине: сколько случаев подтвердили в августе
В августе 2020 года в Украине зарегистрированы 1194 случая туберкулеза, из них – 960 новых случаев заболевания.
Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья Украины в фейсбуке.
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В августе 2020 года в Украине зарегистрированы 1194 случая туберкулеза. В частности:
- 960 новых случаев заболевания;
- 234 пациента с рецидивом;
- 27 пациентов, которые возобновили лечение после перерыва;
- 64 пациента, которые начали повторное лечение;
- 1 случай из неизвестной историей предыдущего лечения;
- 35 других случаев.
Всего в августе 2020 года от туберкулеза лечились 14 183 человека, в июле – 15 219 человек.
Туберкулез в Украине: сколько случаев подтвердили в августе / Инфографика ЦОС
Что такое туберкулез
Туберкулез – это инфекционное заболевание, возбудителем которого является микобактерия туберкулеза. Заболевание передается преимущественно воздушно-капельным путем.
В 90% случаев туберкулез поражает легкие. Однако, это заболевание может повредить почки, позвоночник, мозг, лимфатические узлы, кишечник, кожные покровы, половые органы и тому подобное. Эта бактерия устойчива к условиям окружающей среды.