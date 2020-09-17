В августе 2020 года в Украине зарегистрированы 1194 случая туберкулеза, из них – 960 новых случаев заболевания.

Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья Украины в фейсбуке.

Читайте также Эпидемия туберкулеза в Украине: почему за 20 лет проблема не преодолена

В августе 2020 года в Украине зарегистрированы 1194 случая туберкулеза. В частности:

960 новых случаев заболевания;

234 пациента с рецидивом;

27 пациентов, которые возобновили лечение после перерыва;

64 пациента, которые начали повторное лечение;

1 случай из неизвестной историей предыдущего лечения;

35 других случаев.

Всего в августе 2020 года от туберкулеза лечились 14 183 человека, в июле – 15 219 человек.

Туберкулез в Украине: сколько случаев подтвердили в августе / Инфографика ЦОС

Что такое туберкулез

Туберкулез – это инфекционное заболевание, возбудителем которого является микобактерия туберкулеза. Заболевание передается преимущественно воздушно-капельным путем.

В 90% случаев туберкулез поражает легкие. Однако, это заболевание может повредить почки, позвоночник, мозг, лимфатические узлы, кишечник, кожные покровы, половые органы и тому подобное. Эта бактерия устойчива к условиям окружающей среды.



Симптомы туберкулеза