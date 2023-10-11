Наукове дослідження вчених з Університету Оулу використовувало комплексні дані мешканців Північної Фінляндії для вивчення зв'язку між циркадним ритмом людини і її доходом. Учені докладно аналізували фактори, такі як рівень освіти, досвід роботи, спосіб життя та показники здоров'я.

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Чому сови заробляють менше

Цікаво, що результати дослідження вказують на те, що "сови", тобто люди, які відчувають свою максимальну активність у пізні години вечора, схильні мати більше "поганих" звичок, таких як вживання алкоголю, куріння, низька фізична активність та тривалий час, проведений перед екранами поза роботою.

За словами автор дослідження Ендрю Конлін, вчені розкрили, що менший рівень доходу серед "сов" може бути пов'язаний з меншим досвідом роботи та менш здоровим способом життя. Вони зазначили, що різниця в доходах може бути пояснена тим, що робочий день в Фінляндії традиційно починається рано вранці, коли "сови" зазвичай ще не на вершині продуктивності.

На що ще впливають циркадні ритми

Крім циклу сну-неспання циклічність властива таким параметрам і процесам, як температура, піки викиду гормонів у кров, рівень артеріального тиску, метаболізм і регенерація тканин, психічний стан і навіть консолідація пам'яті – процес переходу інформації з короткочасної пам'яті в довготривалу.

Світло – не єдиний важіль зовнішнього впливу на циркадні ритми. Температура довкілля, прийоми їжі, соціальні взаємодії та фізична активність також впливають на те, як протікають циклічні процеси в тілі.

Соціальне життя часом диктує правила, під які адаптуються наш внутрішній годинник, але вони не збиваються, і на зміну одній фазі циклу приходить інша. Прикладом таких зовнішніх перебоїв є джетлаг від зміни часових поясів при авіаперельоті.