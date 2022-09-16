Протези для військових

Протез отримав 33-річний десантник Михайло Юрчук, який втратив руку та ногу навесні на Харківщині. На протезування чекають ще сотні поранених війною українців, тому Національний центр реабілітації "Незламні" спільно з благодійною платформою dobro.ua розпочали благодійний проєкт "Протези для незламних", завдяки якому щонайменше півсотні українців отримають надсучасні біонічні протези.

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Пригадуєте сльози щастя, коли вперше побачили відео зі Степаненками, яких протезували у США? Тепер це стало реальністю в Україні, у Львові: тут захисник України Михайло отримав біонічну руку. Тут тисячі українців зможуть отримати сучасні протези та шанс на щасливе життя. Ми дуже чекали цього дня,

– написав міський голова Львова.

Людям, які втрачають руку зазвичай встановлюють гаки або косметичні протези. Перші – для роботи, другі – щоб не привертати увагу. Проте справді якісним рішенням є біонічний протез руки. Завдяки спеціальним сенсорам він може відтворювати звичні рухи. Людина напружує м’яз на ампутованій кінцівці – і кисть реагує.

"Українські лікарі відновлять кожного українця, який постраждав від війни, у наших українських лікарнях. Це мета, яку ми ставимо перед собою в Національному реабілітаційному центрі “Незламні” Першого медоб’єднання Львова. І ми до неї йдемо, щодня розвиваючи протезування, реконструктивну хірургію, ортопедію, систему реабілітації як фізичної, так і психологічної. Ми створюємо найкращу медицину для наших незламних людей", – сказав Олег Самчук, генеральний директор Першого медоб’єднання Львова.

Як підтримати ініціативу

Щоб приєднатись до купівлі протезів, переходьте на сайт dobro.ua і натискайте "Підтримати". Ви можете самі обрати суму, якою підтримаєте проєкт. Також можна відправити благодійну SMS вартістю 20 грн на номер 88001.