Протезы для военных

Протез получил 33-летний десантник Михаил Юрчук, потерявший руку и ногу весной в Харьковской области. Протезирование ждут еще сотни раненых войной украинцев, поэтому Национальный центр реабилитации "Несокрушимые" совместно с благотворительной платформой dobro.ua начали благотворительный проект "Протезы для несгибаемых", благодаря которому по меньшей мере полсотни украинцев получат сверхсовременные бионические протезы.

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Помните слезы счастья, когда впервые увидели видео со Степаненко, которых протезировали в США? Теперь это стало реальностью в Украине, во Львове: здесь защитник Украины Михаил получил бионическую руку. Здесь тысячи украинцев смогут получить современные протезы и шанс на счастливую жизнь. Мы очень ждали этого дня,

– написал городской голова Львова.

Людям, которые теряют руку обычно устанавливают крюки или косметические протезы. Первые – для работы, вторые – чтобы не привлекать внимание. Однако действительно качественным решением является бионический протез руки. Благодаря специальным сенсорам он может воспроизводить привычные движения. Человек напрягает мышцу на ампутированной конечности – и кисть реагирует.

Как поддержать инициативу

Чтобы присоединиться к приобретению протезов, переходите на сайт dobro.ua и нажимайте "Поддержать". Вы можете сами выбрать сумму, которую поддержите проект. Также можно отправить благотворительную SMS стоимостью 20 грн. на номер 88001.