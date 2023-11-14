Цукровий діабет – це поширена хронічна хвороба, при якій підшлункова залоза не виробляє достатньо інсуліну або організм не може ефективно використовувати вироблений інсулін.

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14 листопада відзначається Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом, що є третім за поширеністю захворюванням в Україні (після серцево-судинних та онкологічних).

Через цукровий діабет II типу в Європі помирає понад 1 мільйон людей щорічно, стаючи основною причиною ниркової недостатності та підвищуючи ризик виникнення виразок на ногах, їх інфікування та ампутації. Це захворювання також викликає 1% випадків сліпоти, а люди, які на нього страждають, мають у 2 – 3 рази вищий ризик інфаркту та інсульту.

Лікування діабету в Україні

За програмою "Доступні ліки" українці можуть скористатися 72 препаратами інсуліну. За період з початку 2023 року НСЗУ вже виплатила понад 1,5 мільярда гривень за програмою реімбурсації, а лікарі вже виписали понад 1,1 мільйона рецептів на інсуліни.

З жовтня цього року пацієнти з цукровим діабетом І типу почали отримувати тест-смужки для глюкометрів, причому це надається безкоштовно або з невеликою доплатою, залежно від бренду. Уже видано 23 види тест-смужок, на які виписали понад 3,3 тисячі рецептів.

Крім того, передбачена низка інших безплатних послуг для хворих на діабет:

загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою;

перевірка рівня глюкози в крові;

перевірка загального рівня холестерину.

Як не захворіти на цукровий діабет

Ведення здорового способу життя може допомогти запобігти діабету. А якщо вам вже поставили діагноз, горезвісний ЗСЖ допоможе запобігти ускладненням.

Збалансоване харчування. Їжте продукти з меншим вмістом жиру та калорій та з високим вмістом клітковини. Більше фруктів, овочів та цільнозернових продуктів.

Активність. Намагайтеся відводити 30 – 60 хвилин помірному фізичному навантаженню або 15 – 30 хвилин інтенсивному аеробному навантаженню майже щодня. Гуляйте, катайтеся на велосипеді, плавайте. Якщо сил на тривале тренування не вистачає, розподіліть активність на весь день.

Схуднення. Якщо ви маєте зайву вагу, втрата 5 – 10% може знизити ризик розвитку діабету. Щоб підтримувати нормальну вагу, зосередьтеся на зміні своїх харчових звичок та фізичних вправ.

Сидячий спосіб життя. Тривале сидіння може збільшити ризик розвитку діабету 2 типу. Намагайтеся вставати кожні 30 хвилин і давати організму хоча б коротке легке навантаження.

Іноді можна прийняти ліки. Метформін може знизити ризик розвитку цукрового діабету 2 типу. Але навіть якщо ви приймаєте ліки, здоровий спосіб життя дуже важливий для запобігання діабету або покращення його перебігу.