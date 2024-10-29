На губах немає сальних залоз, тому їхня шкіра дуже тоненька та чутлива. Саме тому губи частіше за все пересихають та тріскаються. Про це пише Livestrong.com.

Дивіться також Що це на губі: як відрізнити герпес від прища

Чому восени та взимку тріскаються губи

Сухість губ у в холодну пору року найчастіше викликана умовами навколишнього середовища, які призводять до зневоднення.

Іншими словами, сухе повітря може позбавити ваші губи вологи, що і робить їх сухими. Те саме стосується і вітряної погоди.

Масла у вогонь підливає опалення в будинках, яке пересушує повітря. Також ця проблема може виникнути, якщо ви не п'єте достатньо рідини.

Як вилікувати потріскані губи

Якщо губи вже сухі та потріскані, доведеться виявити трохи терпіння. Хоча бальзам для губ може допомогти полегшити симптоми у короткостроковій перспективі, його може бути недостатньо.

Що робити:

Щедро та часто наносьте на губи пом'якшувальні засоби – обирайте на основі вазеліну, ланоліну та бджолиного воску. Щоб вони діяли, їх потрібно використовувати регулярно. Чим частіше ви застосовуєте пом'якшувальний засіб, тим швидше ви отримуєте результат.

Якщо вам потрібен зручніший варіант, ви можете спробувати пом'якшувальні бальзами для губ. Шукайте продукти з керамідами, ланоліном або маслом ши. Вони повинні бути без ароматів та гіпоалергенні.

Якщо причиною сухості губ є зневоднення, спробуйте пити більше рідини впродовж дня.

Також не забувайте про зволожувач повітря, оскільки він дозволяє відновити вологість повітря в сухому приміщенні.

Якщо ви вважаєте, що у вас може бути якесь захворювання або навіть інфекція губ, варто звернутися до лікаря.