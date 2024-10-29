На губах нет сальных желез, поэтому их кожа очень тонкая и чувствительная. Именно поэтому губы чаще всего пересыхают и трескаются. Об этом пишет Livestrong.com.

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Почему осенью и зимой трескаются губы

Сухость губ в холодное время года чаще всего вызвана условиями окружающей среды, которые приводят к обезвоживанию.

Другими словами, сухой воздух может лишить ваши губы влаги, что и делает их сухими. То же касается и ветреной погоды.

Масла в огонь подливает отопление в домах, которое пересушивает воздух. Также эта проблема может возникнуть, если вы не пьете достаточно жидкости.

Как вылечить потрескавшиеся губы

Если губы уже сухие и потрескавшиеся, придется проявить немного терпения. Хотя бальзам для губ может помочь облегчить симптомы в краткосрочной перспективе, его может быть недостаточно.

Что делать:

Щедро и часто наносите на губы смягчающие средства – выбирайте на основе вазелина, ланолина и пчелиного воска. Чтобы они действовали, их нужно использовать регулярно. Чем чаще вы применяете смягчающее средство, тем быстрее вы получаете результат.

Если вам нужен более удобный вариант, вы можете попробовать смягчающие бальзамы для губ. Ищите продукты с керамидами, ланолином или маслом ши. Они должны быть без отдушек и гипоаллергенные.

Если причиной сухости губ является обезвоживание, попробуйте пить больше жидкости в течение дня.

Также не забывайте об увлажнителе воздуха, поскольку он позволяет восстановить влажность воздуха в сухом помещении.

Если вы считаете, что у вас может быть какое-то заболевание или даже инфекция губ, стоит обратиться к врачу.