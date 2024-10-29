На губах нет сальных желез, поэтому их кожа очень тонкая и чувствительная. Именно поэтому губы чаще всего пересыхают и трескаются. Об этом пишет Livestrong.com.
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Почему осенью и зимой трескаются губы
Сухость губ в холодное время года чаще всего вызвана условиями окружающей среды, которые приводят к обезвоживанию.
Другими словами, сухой воздух может лишить ваши губы влаги, что и делает их сухими. То же касается и ветреной погоды.
Масла в огонь подливает отопление в домах, которое пересушивает воздух. Также эта проблема может возникнуть, если вы не пьете достаточно жидкости.
Как вылечить потрескавшиеся губы
Если губы уже сухие и потрескавшиеся, придется проявить немного терпения. Хотя бальзам для губ может помочь облегчить симптомы в краткосрочной перспективе, его может быть недостаточно.
Что делать:
- Щедро и часто наносите на губы смягчающие средства – выбирайте на основе вазелина, ланолина и пчелиного воска. Чтобы они действовали, их нужно использовать регулярно. Чем чаще вы применяете смягчающее средство, тем быстрее вы получаете результат.
- Если вам нужен более удобный вариант, вы можете попробовать смягчающие бальзамы для губ. Ищите продукты с керамидами, ланолином или маслом ши. Они должны быть без отдушек и гипоаллергенные.
- Если причиной сухости губ является обезвоживание, попробуйте пить больше жидкости в течение дня.
- Также не забывайте об увлажнителе воздуха, поскольку он позволяет восстановить влажность воздуха в сухом помещении.
Если вы считаете, что у вас может быть какое-то заболевание или даже инфекция губ, стоит обратиться к врачу.