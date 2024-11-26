Новий метод засновано на здатності білків крові активувати сигнальні шляхи та приваблювати клітини, що посилюють відновлення кісткової тканини. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Advanced Materials.

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Що відомо про інноваційний гель

Для створення гелю біозіміки використовували кров пацієнта, яку попередньо змішали з пептидами, що сприяють згортанню та формуванню структури. Найголовніше, що матеріал можна модифікувати механічно або зробити за допомогою 3D-друку, а потім накласти на місце травми кістки.

Зразок, отриманий з крові пацюків, продемонстрував високу ефективність, оскільки прискорював загоєння набагато краще за інші препарати. Уже через 6 тижнів кісткова тканина відновилася у тварин на 62%.

Зауважте! Оскільки новий метод використовує кров самого пацієнта, гель можна створювати безпосередньо в лікарнях.