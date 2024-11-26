Новый метод основан на способности белков крови активировать сигнальные пути и привлекать клетки, усиливающие восстановление костной ткани. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Advanced Materials.

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Что известно об инновационном геле

Для создания геля биозимики использовали кровь пациента, которую предварительно смешали с пептидами, способствующими свертыванию и формированию структуры. Самое главное, что материал можно модифицировать механически или сделать с помощью 3D-печати, а затем наложить на место травмы кости.

Образец, полученный из крови крыс, продемонстрировал высокую эффективность, поскольку ускорял заживление гораздо лучше других препаратов. Уже через 6 недель костная ткань восстановилась у животных на 62%.

Заметьте! Поскольку новый метод использует кровь самого пациента, гель можно создавать непосредственно в больницах.