Експериментальна терапія відкриває нові можливості в лікуванні паралічу після механічних пошкоджень. Травми спинного мозку призводять до незворотних функціональних порушень у людини, але тепер з'явилася надія це змінити.

Експериментальна терапія відкриває нові можливості в лікуванні паралічу після механічних пошкоджень. Травми спинного мозку призводять до незворотних функціональних порушень у людини, але тепер вчені Каролінського інституту знайшли шанс це змінити.

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Як відбуваються пошкодження

Спинний мозок передає сигнали від головного мозку до інших частин тіла, проте травми спинного мозку часто призводять до повного або часткового паралічу. Це відбувається через пошкодження нервових волокон і головну роль в цьому процесі відіграє втрата клітин – олігодендроцитів, які беруть участь у передачі сигналів нейронів.

Зазвичай пошкоджені тканини організму можна відновити за допомогою стовбурових клітин, які заповнюють запаси втрачених. У спинному мозку ця можливість обмежена, оскільки після травми вони, в основному, утворюють рубці. Це обмежує ступінь пошкодження, але не сприяє відновленню втрачених клітин.

Терапією можуть бути стовбурові клітини

Нове дослідження міжнародної показало, що ДНК стовбурових клітин сприятлива до сигналів, які стимулюють утворення нових олігодендроцитів.

Стовбурові клітини не були спрямовані на формування рубцевої тканини та зрозуміли, як змусити їх формувати клітини, що сприяють регенерації,

– заявив співавтор дослідження Енрік Лторенс-Бобаділла.

Контролюючи активовані гени в стовбурових клітинах, вчені змогли стимулювати вироблення нових олігодендроцитів, що покращило функції нервових волокон в пошкодженому спинному мозку мишей.