Экспериментальная терапия открывает новые возможности в лечении паралича после механических повреждений. Травмы спинного мозга приводят к необратимым функциональным нарушениям у человека, но теперь появилась надежда это изменить.

Экспериментальная терапия открывает новые возможности в лечении паралича после механических повреждений. Травмы спинного мозга приводят к необратимым функциональным нарушениям у человека, но теперь ученые Каролинского института нашли шанс это изменить.

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Как происходят повреждения

Спинной мозг передает сигналы от головного мозга к другим частям тела, однако травмы спинного мозга часто приводят к полному или частичному параличу. Это происходит из-за повреждения нервных волокон и главную роль в этом процессе играет потеря клеток – олигодендроцитов, которые участвуют в передаче сигналов нейронов.

Обычно поврежденные ткани организма можно восстановить с помощью стволовых клеток, которые заполняют запасы утраченных. В спинном мозге эта возможность ограничена, поскольку после травмы они, в основном, образуют рубцы. Это ограничивает степень повреждения, но не способствует восстановлению утраченных клеток.

Терапией могут быть стволовые клетки

Новое международное исследование показало, что ДНК стволовых клеток благоприятно к сигналам, которые стимулируют образование новых олигодендроцитов.

Стволовые клетки не были направлены на формирование рубцовой ткани и поняли, как заставить их формировать клетки, что способствуют регенерации,

– заявил соавтор исследования Энрик Лторенс-Бобадилла.

Контролируя активированные гены в стволовых клетках, ученые смогли стимулировать выработку новых олигодендроцитов, что улучшило функции нервных волокон в поврежденном спинном мозге мышей.