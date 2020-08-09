У Міністерстві охорони здоров'я визначили план з розвитку трансплантації в Україні протягом 2021-2023 років.

Про це розповів голова МОЗ Максим Степанов на ранковому брифінгу 9 серпня, пише 24 канал.

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За його словами, серед основних пріоритетів – суттєве збільшення трансплантацій шляхом розвитку посмертного донорства та розширення видів органної трансплантації.

2021 року хочемо втричі збільшити кількість операцій з трансплантації нирок, з трансплантації печінки – вчетверо, а з транспланації серця – увосьмеро. Це не просто цифри, це прораховані можливості нашої країни щодо здійснення трансплантації,

– сказав глава МОЗ.

Так, у 2020 році на пілотний проєкт з трансплантації передбачено 112 мільйонів гривень, а 2021 року планується закладення 585 мільйонів гривень.

Крім того, у Міністерстві планують збільшення коштів на закупівлю імуносупресивних лікарських засобів, які людина приймає протягом усього життя після пересадки органів.

Степанов згадав, що в Україні ще не було зроблено жодної трансплантації легень, а кількість операцій з пересадки значно програє закордонній. До прикладу, з 2019 року в Україні було зроблено 128 трансплантацій нирок, коли в Іспанії провели 4423 таких операцій.

Що відомо про трансплантацію в Україні

З січня 2019 року в Україні дозволили трансплантацію органів – будь-яка повнолітня людина може погодитись на посмертне донорство або відмовитись від нього.

6 липня, створили окремий орган при Міністерстві охорони здоров'я, який займається питанням розвитку трансплантації в Україні.

В Україні розробили план з трансплантацій органів строком на два роки. Наразі уже створено окремий підрозділ високотехнологічної медицини в Міністерстві охорони здоров'я, яке займається питанням трансплантації.

Степанов додав, що в Україні є пілотний проєкт, який фінансується Міністерством охорони здоров'я. На сьогодні в Україні вже є 24 медзаклади, де проводиться трансплантація.