В Министерстве здравоохранения определили план развития трансплантации в Украине в течение 2021-2023 годов.

Об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов на утреннем брифинге 9 августа, пишет 24 канал.

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По его словам, среди основных приоритетов – существенное увеличение трансплантаций путем развития посмертного донорства и расширение видов органной трансплантации.

2021 года хотим втрое увеличить количество операций по трансплантации почек, трансплантации печени – вчетверо, а рансплантации сердца – в восемь раз. Это не просто цифры, это просчитанные возможности нашей страны по осуществлению трансплантации,

– сказал глава Минздрава.

Так, в 2020 году на пилотный проект по трансплантации предусмотрено 112 миллионов гривен, а в 2021 году планируется закладка 585 миллионов гривен.

Кроме того, в Министерстве планируют увеличение средств на закупку иммуносупрессивных лекарственных препаратов, которые человек принимает в течение всей жизни после пересадки органов.

Степанов вспомнил, что в Украине еще не было сделано ни одной трансплантации легких, а количество операций по пересадке значительно проигрывает зарубежной. К примеру, с 2019 года в Украине было произведено 128 трансплантаций почек, когда в Испании провели 4423 таких операций.

Что известно о трансплантации в Украине

С января 2019 года в Украине разрешили трансплантацию органов – любой совершеннолетний человек может согласиться на посмертное донорство или отказаться от него.

6 июля, создали отдельный орган при Министерстве здравоохранения, который занимается вопросом развития трансплантации в Украине.

В Украине разработали план по трансплантаций органов сроком на два года. Сейчас уже создано отдельное подразделение высокотехнологичной медицины в Министерстве здравоохранения, которое занимается вопросом трансплантации.

Степанов добавил, что в Украине есть пилотный проект, который финансируется Министерством здравоохранения. На сегодня в Украине уже есть 24 медучреждения, где проводится трансплантация.