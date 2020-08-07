Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине впервые провели трансплантацию поджелудочной железы.

По словам Степанова, Минздрав в течение следующих 2,5-3 лет планирует перейти на трансплантационную независимость, сообщает 24 канал.

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Министр отметил, что Минздрав планирует перейти на трансплантационную независимость, чтобы украинцам не приходилось искать помощь за рубежом. Он напомнил, что в стране уже провели три операции по трансплантации, а именно: сердца, почки и поджелудочной железы.

Степанов добавил, что в 2020 году в госбюджете заложено миллиард гривен на лечение людей за границей. зато в случае развития трансплантации в Украине, за эти же средства удастся спасти большее количество людей.

Если мы будем говорить о сумме средств, которые мы тратим на лечение за рубежом, и разовьем трансплантации в нашей стране, то количество людей, которым мы спасем жизнь, увеличится в разы. Потому что у нас трансплантации стоят дешевле – иногда в 4-5 раз,

– пояснил он.

Известно, что это историческое событие произошло во Львове. Пересадка происходила от посмертного донора.

Хирургическую бригаду возглавлял доктор медицины Григорий Лапшин из университетской клиники города Любек, в Германии. Этому же реципиенту начали трансплантацию почки.

Отметим, что в Украине в трансплантации органов ежегодно нуждаются около пяти тысяч человек.