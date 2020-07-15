Стали известны цены на трансплантацию органов в Украине
С января 2019 года в Украине разрешили трансплантацию органов – любой совершеннолетний человек может согласиться на посмертное донорство или отказаться от него. Кабмин установил тарифы на некоторые операции по трансплантации органов.
На пересадку необходимого органа пациента направляет врач. Кроме того, трансплантация может проводиться и человеку, который находится в неотложном состоянии, сообщает 24 канал.
Недавно Во Львове впервые провели трансплантацию сердца
18 декабря 2019 года на Правительственном портале появилось постановление №1083, в документе которого были указаны установленные цены на трансплантацию. За изъятие органов у донора-трупа придется отдать 74 086 гривен.
После заседания правительства, проведенного 15 июля 2020 года , стоимость большинства услуг не изменилась, но добавились новые.
Новый перечень и стоимость операций опубликовал народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании.
Сколько будет стоить трансплантация в Украине: цены
- Аллотрансплантация почки от живого донора будет стоить 323 798 гривен.
- Аллотрансплантация почки от донора-трупа будет стоить 397 884 гривен.
- АВО-несовместимая трансплантация почки обойдется в 721 230 гривен.
- Трансплантация комплекса "сердце-легкие" или после перенесенной трансплантации сердца/комплекса "сердце-легкие" (от донора-трупа) будет стоить 609 366 гривен.
- Пересадка печени или ее части будет стоить 855 039 гривен.
- Пересадка печени или ее части от донора-трупа стоит 929 125 гривен.
- Донорская нефрэктомия из открытого доступа стоит 33 561 гривну.
- Донорская резекция печени обойдется в 116 130 гривен.
- Тканевое типирование донора или реципиента (определение HLA-антигенов методом ПЦР)– 18 630 гривен.
Сколько стоит трансплантация органов в Украине/ Фото: Unsplash
Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток:
- Цена аллогенную трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток с донорским этапом составит – 1 миллион 360 тысяч 141 гривну 36 копеек.
- Аутологическая трансплантация будет стоить 757 тысяч 767 гривен 41 копейку.