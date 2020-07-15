С января 2019 года в Украине разрешили трансплантацию органов – любой совершеннолетний человек может согласиться на посмертное донорство или отказаться от него. Кабмин установил тарифы на некоторые операции по трансплантации органов.

На пересадку необходимого органа пациента направляет врач. Кроме того, трансплантация может проводиться и человеку, который находится в неотложном состоянии, сообщает 24 канал.

Недавно Во Львове впервые провели трансплантацию сердца

18 декабря 2019 года на Правительственном портале появилось постановление №1083, в документе которого были указаны установленные цены на трансплантацию. За изъятие органов у донора-трупа придется отдать 74 086 гривен.

После заседания правительства, проведенного 15 июля 2020 года , стоимость большинства услуг не изменилась, но добавились новые.

Новый перечень и стоимость операций опубликовал народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании.

Сколько будет стоить трансплантация в Украине: цены

Аллотрансплантация почки от живого донора будет стоить 323 798 гривен.

от живого донора будет стоить Аллотрансплантация почки от донора-трупа будет стоить 397 884 гривен .

. АВО-несовместимая трансплантация почки обойдется в 721 230 гривен.

обойдется в Трансплантация комплекса "сердце-легкие" или после перенесенной трансплантации сердца/комплекса " сердце-легкие " (от донора-трупа) будет стоить 609 366 гривен .

" (от донора-трупа) будет стоить . Пересадка печени или ее части будет стоить 855 039 гривен.

или ее части будет стоить Пересадка печени или ее части от донора-трупа стоит 929 125 гривен .

стоит . Донорская нефрэктомия из открытого доступа стоит 33 561 гривну .

из открытого доступа стоит . Донорская резекция печени обойдется в 116 130 гривен .

обойдется в . Тканевое типирование донора или реципиента (определение HLA-антигенов методом ПЦР)– 18 630 гривен.



Сколько стоит трансплантация органов в Украине/ Фото: Unsplash

Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток: