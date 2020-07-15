З січня 2019 року в Україні дозволили трансплантацію органів – будь-яка повнолітня людина може погодитись на посмертне донорство або відмовитись від нього. Кабмін встановив тарифи на деякі операції з трансплантації органів.

На пересадку необхідного органу пацієнта скеровує лікар. Окрім того, трансплантація може проводитись і людині, яка перебуває у невідкладному стані, повідомляє 24 канал.

Нещодавно У Львові вперше провели трансплантацію серця

18 грудня 2019 року на Урядовому порталі з'явилася постанова №1083, в документі якої були вказані встановлені ціни на трансплантацію. За вилучення органів у донора-трупа доведеться віддати 74 086 гривень.

Після засідання уряду, проведеного 15 липня 2020, вартість більшості послуг не змінилася, але додалися нові.

Новий перелік і вартість операцій опублікував народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, який був присутній на засіданні.

Скільки коштуватиме трансплантація в Україні: ціни

Аллотрансплантація нирки від живого донора коштуватиме 323 798 гривень.

від живого донора коштуватиме Алотрансплантація нирки від донора-трупа буде вартувати 397 884 гривень.

АВО-несумісна трансплантація нирки обійдеться в 721 230 гривень.

обійдеться в Трансплантація комплексу "серце-легені" або після перенесеної трансплантації серця/комплексу "серце-легені" (від донора-трупа) коштуватиме 609 366 гривень.

або після перенесеної трансплантації серця/комплексу "серце-легені" (від донора-трупа) коштуватиме Пересадка печінки або її частини вартуватиме 855 039 гривень.

або її частини вартуватиме Пересадка печінки або її частини від донора-трупа коштує 929 125 гривень .

коштує . Донорська нефректомія з відкритого доступу вартує 33 561 гривню .

вартує . Донорська резекція печінки обійдеться в 116 130 гривень .

обійдеться в . Тканинне типування донора або реципієнта (визначення HLA-антигенів методом ПЛР) – 18 630 гривень.



Скільки коштує трансплантація органів в Україні / Фото: Unsplash

Трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин: