Стали відомі ціни на трансплантацію органів в Україні
З січня 2019 року в Україні дозволили трансплантацію органів – будь-яка повнолітня людина може погодитись на посмертне донорство або відмовитись від нього. Кабмін встановив тарифи на деякі операції з трансплантації органів.
На пересадку необхідного органу пацієнта скеровує лікар. Окрім того, трансплантація може проводитись і людині, яка перебуває у невідкладному стані, повідомляє 24 канал.
Нещодавно У Львові вперше провели трансплантацію серця
18 грудня 2019 року на Урядовому порталі з'явилася постанова №1083, в документі якої були вказані встановлені ціни на трансплантацію. За вилучення органів у донора-трупа доведеться віддати 74 086 гривень.
Після засідання уряду, проведеного 15 липня 2020, вартість більшості послуг не змінилася, але додалися нові.
Новий перелік і вартість операцій опублікував народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, який був присутній на засіданні.
Скільки коштуватиме трансплантація в Україні: ціни
- Аллотрансплантація нирки від живого донора коштуватиме 323 798 гривень.
- Алотрансплантація нирки від донора-трупа буде вартувати 397 884 гривень.
- АВО-несумісна трансплантація нирки обійдеться в 721 230 гривень.
- Трансплантація комплексу "серце-легені" або після перенесеної трансплантації серця/комплексу "серце-легені" (від донора-трупа) коштуватиме 609 366 гривень.
- Пересадка печінки або її частини вартуватиме 855 039 гривень.
- Пересадка печінки або її частини від донора-трупа коштує 929 125 гривень.
- Донорська нефректомія з відкритого доступу вартує 33 561 гривню.
- Донорська резекція печінки обійдеться в 116 130 гривень.
- Тканинне типування донора або реципієнта (визначення HLA-антигенів методом ПЛР) – 18 630 гривень.
Скільки коштує трансплантація органів в Україні / Фото: Unsplash
Трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин:
- Ціна на алогенну трансплантацію гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом становитиме – 1 360 141 гривню 36 копійок.
- Аутологічна трансплантація коштуватиме 757 767 гривень 41 копійку.