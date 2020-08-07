Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що в Україні вперше провели трансплантацію підшлункової залози.

За словами Степанова, МОЗ впродовж наступних 2,5-3 років планує перейти на трансплантаційну незалежність, повідомляє 24 канал.

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Міністр зауважив, що МОЗ планує перейти на трансплантаційну незалежність, аби українцям не доводилось шукати допомогу за кордоном. Він нагадав, що в країні вже провели три операції по трансплантації, а саме: серця, нирки і підшлункової залози.

Степанов додав, що у 2020 році в держбюджеті закладено мільярд гривень на лікування людей за кордоном. натомість у випадку розвитку трансплантації в Україні, за ці ж кошти вдасться врятувати більшу кількість людей.

Якщо ми будемо говорити про суму коштів, які ми витрачаємо на лікування за кордоном, і розвинемо трансплантації в нашій країні, то кількість людей, яким ми врятуємо життя, збільшиться в рази. Тому що у нас трансплантації коштують дешевше – іноді в 4–5 разів,

– пояснив він.

Відомо, що ця історична подія трапилась у Львові. Пересадка відбувалась від посмертного донора.

Хірургічну бригаду очолював доктор медицини Григорій Лапшин з університетської клініки міста Любек, що у Німеччині. Цьому ж реципієнту розпочали трансплантацію нирки.

Зазначимо, що в Україні трансплантації органів щороку потребують близько п'яти тисяч людей.