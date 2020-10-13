Вже за тиждень українці побачать, як і з чого виробляються сосиски, ковбаси і шоколад. Це станеться після запуску національного проєкту Virobnik.ua.

Його старт запланований на 19 жовтня, про це повідомили в ефірі 24 каналу.

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За словами авторів проєкту, українці мають розпрощатися зі стресом, пов'язаним із нерозумінням того, з яких інгредієнтів та в яких умовах створюються продукти щоденного вжитку. Вже після запуску на сайті з'явиться відео виробництво молока, йогуртів, олій та інших товарів, добре відомих українцям брендів.

Для користування сервісом достатньо увімкнути камеру смартфону та просканувати розташований на товарі QR – код "Virobnik.ua – скануй прозоре виробництво". Також відео виробництва продуктів, які вас цікавлять, можна подивитися на сайті Virobnik.ua, який стартує за тиждень.

Національний проєкт Virobnik.ua є учасником Американської торговельної палати в Україні, яка є частиною торговельної плати США. До ініціативи долучається все більше брендів і вони, за словами авторів проєкту, отримують найбільше довіри від споживачів.

Детальніше про проєкт дивіться у відео: