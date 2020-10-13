Уже через неделю украинцы увидят, как и из чего производятся сосиски, колбасы и шоколад. Это произойдет после запуска национального проекта Virobnik.ua.

Его старт запланирован на 19 октября, об этом сообщил в эфире 24 канала.

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По словам авторов проекта, украинцы имеют право распрощаться со стрессом, связанным с непониманием того из каких ингредиентов, и в каких условиях создаются продукты ежедневного потребления. Также сообщается, что уже после запуска на сайте появится видео производство молока, йогуртов, масел и других товаров хорошо известных украинцам брендов.

Для пользования сервисом достаточно включить камеру смартфона и просканировать расположенный на товаре QR – код "Virobnik.ua – сканируй прозрачное производство". Также видео производства продуктов, которые вас интересуют, можно посмотреть на сайте Virobnik.ua, который стартует через неделю.

Национальный проект Virobnik.ua является участником Американской торговой палаты в Украине, которая является частью торговой платы США. К инициативе присоединяется все больше брендов и они, по словам авторов проекта, успешно завоевывают доверие потребителей.

Подробнее о проекте смотрите в видео: