Украинцы должны выйти из матрицы, которую для них создали маркетологи. Это значит, что вся информация, которая доступна в интернете, проходит сквозь призму маркетологов, которые работают в пользу тех или иных компаний.

К примеру, такие якобы устоявшиеся факты и советы, как "пить по меньшей мере 2 литра воды в день", "не употреблять продукты с глютеном", "употреблять жиросжигающие продукты", на самом деле, являются ничем иным как мифами. Вдохновитель сервиса Virobnik.ua Виталий Ермак в эфире 24 канала рассказал, как его инициатива борется с мифами и стереотипами и предоставляет украинцам только достоверную информацию.

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Также Ермак рассказал, когда в Украине заработает национальный сервис Virobnik.ua, благодаря которому можно просматривать процесс создания продуктов питания, чтобы сделать сферу открытой для украинцев.

"Я вообще не понимаю, как производство продуктов питания, то есть того, что мы каждый день едим, стало закрытым, как это вообще стало нормой?", – заявил Виталий Ермак.

Подробнее в видео:

Справка. В октябре стартует первый в Украине видео-сервис Virobnik.ua, который позволит украинцам при помощи смартфона увидеть, как создаются продукты питания, которые мы потребляем ежедневно. Для этого на упаковку товара будет нанесен специальный QR-код, который нужно отсканировать, чтобы посмотреть видео.