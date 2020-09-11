Українці мають вийти з матриці, яку для них створили маркетологи. Це означає що вся інформація, яка є доступною в інтернеті, проходить крізь призму маркетологів, які працюють на користь тих чи інших компаній.

До прикладу, такі начебто усталені факти та порали, як "пити щонайменше 2 літрим води на день", "не вживати продукти з глютеном", "вживати жирозпалюючі продукти", насправді, є нічим іншим як міфами. Натхненник сервісу Virobnik.ua Віталій Єрмак у ефірі 24 каналу розповів, як його ініціатива бореться з міфами та стереотипами, та надає українцям лише достовірну інформацію.

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Також Єрмак розповів, коли в Україні запрацює національний сервіс Virobnik.ua, завдяки якому можна переглядати процес створення продуктів харчування аби зробити сферу відкритою для українців.

"Я взагалі не розумію, як виробництво продуктів харчування, тобто того, що ми кожного дня їмо стало закритим, як це взагалі стало нормою?", – заявив Віталій Єрмак.

Детальніше у відео:

Довідка. У жовтні стартує перший в Україні відео-сервіс Virobnik.ua, який дозволить українцям за допомогою смартфона побачити, як створюються продукти харчування, які споживаємо щодня. Для цього на упаковку товару буде нанесено спеціальний QR-код, який потрібно відсканувати, щоб переглянути відео.