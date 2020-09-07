З вересня 2020 року стартує спільний проєкт 24 каналу, сайту 24tv.ua із національною ініціативою Virobnik.ua направлений на зростання рівня знань українців про продукти харчування та здоровий спосіб життя. Окрім цього, він має на меті підвищити рівень захисту прав споживачів в Україні.

Чим унікальний проєкт Virobnik.ua

У ранковому шоу на 24 каналі та на сайті 24tv.ua буде демонструватися контент національної ініціативи Virobnik.ua, а саме відео процесу створення продуктів, які українці споживають щодня.

Окрім того, будуть показані пізнавальні відеоролики про здоровий спосіб життя, які зазвичай розвінчують поширені міфи та ламають усталені стереотипи про споживання продуктів харчування.

Ми відповідально ставимося до того, що робимо, ретельно перевіряємо інформацію, даємо посилання на першоджерела. Для нас партнерство з телеканалом 24 – це можливість ритмічно показувати максимальному числу глядачів той контент, над яким ретельно працює команда Virobnik.ua,

– розповів натхненник проєкту Virobnik.ua Віталій Єрмак.

Генеральний директор 24 каналу Роман Андрейко додав: "Змінювати країну на краще – це, зокрема покращувати життя звичайних українців, і для нас такі проєкти мають першочергове значення. Впевнений, наші глядачі отримають практичну користь від цієї ініціативи".

Відео-сервіс Virobnik.ua

У жовтні стартує перший в Україні відео-сервіс Virobnik.ua, який дозволить українцям за допомогою смартфона побачити, як створюються продукти харчування, які споживаємо щодня. Для цього на упаковку товару буде нанесено спеціальний QR-код, який потрібно відсканувати, щоб переглянути відео.

Довідка. Virobnik.ua – соціальна ініціатива, спрямована на зростання рівня життя українців. Має широку підтримку користувачів в соціальних медіа. З середини жовтня 2020 року Virobnik.ua стартує у вигляді національного відео-сервісу, що дозволяє спостерігати на власні очі за створенням продуктів харчування.