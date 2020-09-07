В Украине стартовал совместный проект 24 канала с национальной инициативой Virobnik.ua
С сентября 2020 года стартует совместный проект 24 канала, сайта 24tv.ua с национальной инициативой Virobnik.ua направленный на повышение уровня знаний украинцев о продуктах питания и здоровом образе жизни. Кроме этого, целью является повысить уровень защиты прав потребителей в Украине.
Чем уникален проект Virobnik.ua
В утреннем шоу на 24 канале и на сайте 24tv.ua будет демонстрироваться контент национальной инициативы Virobnik.ua, а именно видео процесса создания продуктов, которые украинцы потребляют ежедневно.
Кроме того, будут показаны познавательные видеоролики о здоровом образе жизни, которые обычно развеивают распространенные мифы и ломают устоявшиеся стереотипы о потреблении продуктов питания.
Мы ответственно относимся к тому, что делаем, тщательно проверяем информацию, даем ссылки на первоисточники. Для нас партнерство с телеканалом 24 – это возможность ритмично показывать максимальному числу зрителей тот контент, над которым усердно работает команда Virobnik.ua,
– рассказал вдохновитель проекта Virobnik.ua Виталий Ермак.
Генеральный директор 24 канала Роман Андрейко добавил: "Менять страну к лучшему – это, в частности улучшать жизнь обычных украинцев, и для нас такие проекты имеют первоочередное значение. Уверен, наши зрители получат практическую пользу от этой инициативы".
Видео-сервис Virobnik.ua
В октябре стартует первый в Украине видео-сервис Virobnik.ua, который позволит украинцам при помощи смартфона увидеть, как создаются продукты питания, которые потребляем ежедневно. Для этого на упаковку товара будет нанесен специальный QR-код, который нужно отсканировать, чтобы просмотреть видео.