С сентября 2020 года стартует совместный проект 24 канала, сайта 24tv.ua с национальной инициативой Virobnik.ua направленный на повышение уровня знаний украинцев о продуктах питания и здоровом образе жизни. Кроме этого, целью является повысить уровень защиты прав потребителей в Украине.

Чем уникален проект Virobnik.ua

В утреннем шоу на 24 канале и на сайте 24tv.ua будет демонстрироваться контент национальной инициативы Virobnik.ua, а именно видео процесса создания продуктов, которые украинцы потребляют ежедневно.

Кроме того, будут показаны познавательные видеоролики о здоровом образе жизни, которые обычно развеивают распространенные мифы и ломают устоявшиеся стереотипы о потреблении продуктов питания.

Мы ответственно относимся к тому, что делаем, тщательно проверяем информацию, даем ссылки на первоисточники. Для нас партнерство с телеканалом 24 – это возможность ритмично показывать максимальному числу зрителей тот контент, над которым усердно работает команда Virobnik.ua,

– рассказал вдохновитель проекта Virobnik.ua Виталий Ермак.

Генеральный директор 24 канала Роман Андрейко добавил: "Менять страну к лучшему – это, в частности улучшать жизнь обычных украинцев, и для нас такие проекты имеют первоочередное значение. Уверен, наши зрители получат практическую пользу от этой инициативы".

Видео-сервис Virobnik.ua

В октябре стартует первый в Украине видео-сервис Virobnik.ua, который позволит украинцам при помощи смартфона увидеть, как создаются продукты питания, которые потребляем ежедневно. Для этого на упаковку товара будет нанесен специальный QR-код, который нужно отсканировать, чтобы просмотреть видео.

Справка. Virobnik.ua – социальная инициатива, направленная на рост уровня жизни украинцев. Имеет широкую поддержку пользователей в социальных медиа. С середины октября 2020 года Virobnik.ua стартует в виде национального видео-сервиса, что позволяет наблюдать воочию за процессом создания продуктов питания.