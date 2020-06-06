Британські експерти побоюються, що кількість хворих на коронавірус є більшою через неправильну процедуру тестування.

Як пише видання Daily Mail, у Британії кожному з симптомами вірусу (лихоманка, кашель або втрачений нюх) треба пройти тестування на COVID-19.

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Однак багатьом людям дозволяють самостійно взяти необхідний мазок з носа для ПЛР-тесту.

Експерти попереджають, що самотести є менш точними, оскільки вони не можуть заходити глибоко в ніс.

В інструкції до самотестів йдеться, що для введення не треба їх штовхати далеко у ніс. Однак медики використовують набагато довші тампони для взяття зразків.

В дослідженні вказали, що до 30 відсотків професійних тестів на коронавірус показують помилкові результати саме через неправильний забір мазків. Це означає, що кількість позитивних випадків, ймовірно, є заниженою.

Професор Джон Дікс, експерт з біостатистики Бірмінгемського університету, сказав, що один негативний результат тесту не виключає захворювання.

"Ви можете легко пропустити вірус – тести дають багато помилкових негативів", – додав Дікс.