Тисячі людей з коронавірусом вважають себе здоровими через помилкові результати тестувань, – ЗМІ
Британські експерти побоюються, що кількість хворих на коронавірус є більшою через неправильну процедуру тестування.
Як пише видання Daily Mail, у Британії кожному з симптомами вірусу (лихоманка, кашель або втрачений нюх) треба пройти тестування на COVID-19.
Читайте також В Україні від коронавірусу одужали 11 812 пацієнтів: статистика по областях
Однак багатьом людям дозволяють самостійно взяти необхідний мазок з носа для ПЛР-тесту.
Експерти попереджають, що самотести є менш точними, оскільки вони не можуть заходити глибоко в ніс.
В інструкції до самотестів йдеться, що для введення не треба їх штовхати далеко у ніс. Однак медики використовують набагато довші тампони для взяття зразків.
В дослідженні вказали, що до 30 відсотків професійних тестів на коронавірус показують помилкові результати саме через неправильний забір мазків. Це означає, що кількість позитивних випадків, ймовірно, є заниженою.
Професор Джон Дікс, експерт з біостатистики Бірмінгемського університету, сказав, що один негативний результат тесту не виключає захворювання.
"Ви можете легко пропустити вірус – тести дають багато помилкових негативів", – додав Дікс.
Відповідно, ПЛР-тест на COVID-19 виявляє у людини ДНК коронавірусу SARS-CoV-2.
На противагу ПЛР-тесту, експрес-тест (швидкий) шукає лише антитіла, які імунна система організму виробила у боротьбі зі збудником. Ці антитіла з'являються далеко не одразу після інфікування і можуть бути схожі на антитіла до інших збудників.