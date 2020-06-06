Тысячи людей с коронавирусом считают себя здоровыми из-за ошибочных результатов тестирований
Британские эксперты опасаются, что количество больных коронавирусом больше из-за неправильной процедуры тестирования.
Как пишет издание Daily Mail, в Британии каждому с симптомами вируса (лихорадка, кашель или утраченное обоняние) необходимо пройти тестирование на COVID-19.
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Однако многим людям позволяют самостоятельно взять необходимый мазок из носа для ПЦР-теста.
Эксперты предупреждают, что самотесты являются менее точными, поскольку они не могут заходить глубоко в нос.
В инструкции к самотестам говорится, что для введения не надо их толкать далеко в нос. Однако медики используют более длинные тампоны для взятия образцов.
В исследовании указали, что до 30 процентов профессиональных тестов на коронавирус показывают ложные результаты именно из-за неправильного забора мазков. Это означает, что количество положительных случаев, вероятно, является заниженным.
Профессор Джон Дикс, эксперт по биостатистике Бирмингемского университета, сказал, что один отрицательный результат теста не исключает заболевания.
"Вы можете легко пропустить вирус – тесты дают много ложных негативов", – добавил Дикс.
ПЦР (PCR) – это полимеразная цепная реакция. То есть, такой метод в молекулярной биологии, благодаря которому можно увеличить небольшое количество желаемого ДНК в материале (пробе), а следовательно и подтвердить его наличие.
Соответственно, ПЦР-тест на COVID-19 обнаруживает у человека ДНК коронавируса SARS-CoV-2.
Противоположный ПЦР-тесту, экспресс-тест (быстрый) ищет только антитела, которые иммунная система организма выработала в борьбе с возбудителем. Эти антитела появляются далеко не сразу после инфицирования и могут быть похожи на антитела к другим возбудителям.