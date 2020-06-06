Британские эксперты опасаются, что количество больных коронавирусом больше из-за неправильной процедуры тестирования.

Как пишет издание Daily Mail, в Британии каждому с симптомами вируса (лихорадка, кашель или утраченное обоняние) необходимо пройти тестирование на COVID-19.

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Однако многим людям позволяют самостоятельно взять необходимый мазок из носа для ПЦР-теста.

Эксперты предупреждают, что самотесты являются менее точными, поскольку они не могут заходить глубоко в нос.

В инструкции к самотестам говорится, что для введения не надо их толкать далеко в нос. Однако медики используют более длинные тампоны для взятия образцов.

В исследовании указали, что до 30 процентов профессиональных тестов на коронавирус показывают ложные результаты именно из-за неправильного забора мазков. Это означает, что количество положительных случаев, вероятно, является заниженным.

Профессор Джон Дикс, эксперт по биостатистике Бирмингемского университета, сказал, что один отрицательный результат теста не исключает заболевания.

"Вы можете легко пропустить вирус – тесты дают много ложных негативов", – добавил Дикс.