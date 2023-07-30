Коли призначають аналіз на кортизол

Аналіз на рівень кортизолу призначають, якщо лікар підозрює, що у людини може бути розлад надниркових залоз. Наприклад, синдром Кушинга, при якому надниркові залози виробляють занадто багато кортизолу.

Також на тему 10 найкращих продуктів для зниження холестерину

Симптоми надлишку кортизолу:

ожиріння, особливо в тулубі;

високий кров'яний тиск;

високий рівень цукру в крові;

фіолетові смуги на животі;

шкіра, на якій легко з'являються синці;

м'язова слабкість;

у жінок можуть бути нерегулярні менструації та надлишок волосся на обличчі.

Також лікар може призначити аналіз при підозрі на хворобу Аддісона, коли кора надниркових залоз не виділяє достатньої кількості гормонів. На це захворювання можуть вказувати такі симптоми:

втрата ваги;

втома;

м'язова слабкість;

біль в животі;

темні плями на шкірі;

низький кров'яний тиск;

нудота та блювання;

діарея;

зменшення кількості волосся на тілі.

Як підготуватися до аналізу

Оскільки рівень кортизолу змінюється протягом дня, краще сказати лікареві, якщо у вас нестандартний розклад сну – наприклад, якщо ви працюєте у нічну зміну. Перед взяттям крові краще кілька годин відпочивати і нічого не робити, щоб стрес не підвищив рівень гормону.

Що означають результати

На основі результатів лікар призначить лікування, якщо воно необхідне, та вибере подальші дії. Лише лікар може правильно інтерпретувати результати аналізу.

Високий рівень кортизолу може вказувати на синдром Кушинга, а низький рівень може означати, що людина має хворобу Аддісона або інше захворювання надниркових залоз. Якщо результати аналізу на кортизол не відповідають нормі, це не обов'язково означає, що у вас є захворювання, яке потребує лікування. Інші фактори, включаючи інфекцію, стрес та вагітність, можуть вплинути на результати. Протизаплідні таблетки та інші ліки можуть вплинути на рівень кортизолу.