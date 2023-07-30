Когда назначают анализ на кортизол
Анализ на уровень кортизола назначают, если врач подозревает, что у человека может быть расстройство надпочечников. Например, синдром Кушинга, при котором надпочечники производят слишком много кортизола.
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Симптомы избытка кортизола:
- ожирение, особенно в туловище;
- высокое кровяное давление;
- высокий уровень сахара в крови;
- фиолетовые полосы на животе;
- кожа, на которой легко появляются кровоподтеки;
- мышечная слабость;
- у женщин могут быть нерегулярные менструации и избыток волос на лице.
Также врач может назначить анализ при подозрении на болезнь Аддисона, когда кора надпочечников не выделяет достаточное количество гормонов. На это заболевание могут указывать следующие симптомы:
- потеря веса;
- усталость;
- мышечная слабость;
- боль в животе;
- темные пятна на коже;
- низкое кровяное давление;
- тошнота и рвота;
- диарея;
- уменьшение количества волос на теле.
Как подготовиться к анализу
Поскольку уровень кортизола меняется в течение дня, лучше сказать врачу, если у вас нестандартное расписание сна, например, если вы работаете в ночную смену. Перед взятием крови лучше несколько часов отдыхать и ничего не делать, чтобы стресс не повысил уровень гормона.
Что означают результаты
На основе результатов врач назначит лечение, если оно необходимо, и выберет дальнейшие действия. Только врач может правильно интерпретировать результаты анализа.
Высокий уровень кортизола может указывать на синдром Кушинга, а низкий уровень может означать, что у человека есть болезнь Аддисона или другое заболевание надпочечников. Если результаты анализа на кортизол не соответствуют норме, это не обязательно означает, что у вас есть заболевание, которое требует лечения. Другие факторы, включая инфекцию, стресс и беременность могут повлиять на результаты. Противозачаточные таблетки и другие лекарства могут повлиять на уровень кортизола.