Крім охолодження всього організму, є і місцеві методи охолодження – прикладення льоду, використання спеціальних спреїв та інші.

Також на тему В яких випадках тепло може бути ліками та проти яких хвороб

Користь холоду

Холодова терапія може мати такі ефекти:

Зниження температури шкіри. Контакт з холодом призводить до звуження судин і, отже, зниження температури шкіри. Цей процес може бути корисним при запаленнях, оскільки допомагає зменшити почуття дискомфорту і подразнення.

Зменшення набряків. Холодові компреси часто використовуються для зменшення набряків при травмах, оскільки вони допомагають звузити судини та обмежити розповсюдження запального процесу.

Зменшення чутливості та болю. Холод може тимчасово зменшити чутливість рецепторів болю, що може дати полегшення без ліків..

Місцеві холодові методи часто використовуються як перша допомога при травмах, зокрема спортивних, таких як пателлофеморальний синдром (синдром "коліно бігуна"), тендиніти, розтягнення м'язів та вивихи суглобів.

Що стосується впливу низьких температур на весь організм, то наукові дослідження щодо цього питання менш однозначні. Попри це, набирає популярності ідея про користь крижаного душу або зимового купання у відкритих водоймах.

Деякі дані показують, що купання в холодній воді:

збільшує стійкість організму до неінфекційних стресових впливів;

знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань та інсулінорезистентності;

сприяє психічному здоров’ю;

допомагає спортсменам запобігти травмам і швидше відновитися після інтенсивних вправ.

Але експерти наголошують, що для більшої достовірності висновків потрібні подальші дослідження на цю тему.

Коли холод може бути небезпечним

Місцеве застосування холоду для полегшення болю є відносно безпечним. Якщо ви користуєтеся льодом, його потрібно ненадовго прикладати до пошкодженого місця через тканину, наприклад, рушник. Так можна уникнути пошкодження шкіри надто низькою температурою.

А ось різке занурення всього тіла в крижану воду може бути небезпечним – холодовий шок, який іноді відбувається зі здоровими людьми і навіть професійними плавцями. Раптовий контакт із холодною водою може призвести до порушення серцевого ритму та дихання.

У стані холодового шоку відбувається рефлекторний вдих та заковтування води – це багаторазово підвищує ризик утоплення. Крім цього, занадто тривале перебування у холодній воді сприяє патологічному зниженню температури тіла – гіпотермії. Людина в цьому випадку починає безконтрольно тремтіти, втрачає координацію і не завжди здатна адекватно оцінити важкість ситуації.