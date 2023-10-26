Зазвичай використовують тільки два методи теплотерапії. Суха теплотерапія – нагрівання організму або його частин відбувається без використання води, наприклад, внаслідок використання гумової грілки, гарячого піску або каміння, сухого гарячого повітря в сауні.

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Волога теплотерапія – у цьому випадку тепло забезпечується з використанням нагрітих рідин або пари, як, наприклад, у вологих лазнях або гарячих ваннах.

Користь теплотерапії

Використання методів теплотерапії має різноманітну сприятливу дію на організм:

Зменшення болю.

Полегшення спазмів м'язів.

Зменшення скутості суглобів.

Підвищення еластичності тканин, що містять колаген.

Поліпшення циркуляції крові.

Ці позитивні ефекти теплотерапії роблять її корисною при різних станах та захворюваннях. Наприклад:

Остеоартрит. Це запальне захворювання суглобів, спричинене пошкодженням або зношуванням хрящової тканини. Прийняття ванни або душу з теплою водою може допомогти полегшити біль у суглобах.

Болючі менструації. Місцеве застосування тепла, наприклад, з використанням грілки, може зменшити болючі відчуття при менструації, не пов'язані з патологією органів малого таза.

Крепатура. Цей синдром може виникати після інтенсивних фізичних навантажень. Теплотерапія може полегшити біль та дискомфорт.

М'язові спазми. Теплові обгортання можуть допомогти розслабити м'язи та зняти напругу, наприклад, у шийних м'язах, яка часто спричиняє головний біль.

Коли не можна використовувати тепло

Теплова терапія – не панацея від усіх видів болю. Наприклад, під час будь-яких інфекційних захворювань нагрівання протипоказане: це може призвести до погіршення стану.

Крім цього, до теплотерапії краще не вдаватися в наступних ситуаціях:

дерматит чи екзема;

тромбоз глибоких вен;

серцева недостатність; хронічні захворювання серцево-судинної системи;

цукровий діабет;

відкриті рани;

вагітність.

Якщо після сеансу теплотерапії ви помічаєте у себе почервоніння шкіри у місці впливу тепла або відчуваєте запаморочення, слабкість та прискорене серцебиття, варто звернутися до лікаря.