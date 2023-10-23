Вчені раніше вже виявляли зв'язок між самотністю та смертністю від раку, але висновки про кореляцію зі статевою належністю та етнічною приналежністю зазвичай були недостатніми, а дані про соціально-економічний статус учасників були обмеженими.

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Нове дослідження самотності

Для того, щоб заповнити ці прогалини, фахівці Американського онкологічного товариства (ACS) та Міністерства охорони здоров'я та соціальних послуг США на чолі з професоркою Хюнджунг Лі провели нове дослідження. Вчені проаналізували дані з 1998 по 2019 роки для понад 470 тисяч американців у віці від 18 до 64 років.

Дослідники простежили, скільки людей із вибірки жили наодинці, а також за випадками смерті від онкологічних хвороб серед них. У роботі не враховувалося, на якій стадії діагностували рак, а також його типи та схеми лікування.

За результатами аналізу стало відомо, що серед 114 772 роботоздатних дорослих, які жили на самоті (приблизно 24% вибірки), під час дослідження померло 2,5% учасників від раку. Серед тих, хто проживав з іншими людьми (358 876 осіб), показник смертності від раку був значно нижчим – 1,6%.

Самотність підвищує ризик смерті від раку

Після коригування за віком, соціально-демографічними характеристиками та факторами ризику вчені встановили, що загальний ризик смерті від онкозахворювань для одиноких людей в у 1,32 раза вищим. У чоловіків, які живуть самі цей ризик більш виражений (1,38 раза), ніж у жінок (1,3 раза). Найвиразніша кореляція між одинокістю та смертю від раку виявлена серед учасників у віці від 45 до 64 років.

Науковці відзначили, що їхнє дослідження підкреслює важливість розв'язання проблеми зростаючого поширення одинокого проживання. За даними перепису населення США, з 1960 по 2022 рік частка господарств, які складаються з однієї людини, в країні зросла більш ніж вдвічі, і їхня кількість збільшилася з 7 до 38 мільйонів.