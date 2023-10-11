Патріархат в медицині

Дивно, але факт: вчені більше досліджують чоловіче тіло, ніж жіноче. Ці прогалини у медичних знаннях про біологію жінок помітили ще у 90 роках. Вчені тоді виявили, що серед тварин найчастіше вивчають саме самців, із ними проводять більше дослідів, ніж самками.

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У нейробіології, наприклад, самців досліджували вп'ятеро частіше, ніж самок. З дослідженнями, у яких беруть участь люди, теж таке відбувається. Наприклад, найтриваліший американський проєкт із вивчення старіння людини, який стартував 65 років тому, у перші 20 років взагалі не включав жінок.

Ще дослідники на початку 60 намагалися вивчати вплив ожиріння на розвиток раку грудей та раку матки. Але що дивно, в самому експерименті не брала участь жодна жінка. А проводилося це дослідження у Рокфеллерівському університеті та за підтримки національних інститутів охорони здоров'я.

У ще одному дослідженні, яке було покликане з'ясувати, чи може щоденний прийом аспірину знизити ризик серцевих захворювань, взяло участь понад 20 тисяч чоловіків та жодної жінки.

У результаті, після таких досліджень, які не враховують особливості жіночого організму, на ринок потрапляють препарати, які мають сильні побічні ефекти саме у жінок і становлять для них більший ризик. Пізніше такі препарати доводиться знімати із реєстрації. І це не всі історії далекого минулого.

Гендерні стереотипи в медицині

Досі пацієнтки стикаються з некомпетентністю у лікарів, яка теж пов'язана із гендерними стереотипами. Деякі фахівці списують якісь діагнози жінок на неправильну роботу гормонів чи психологію, а не на фізіологію. У суспільстві досі міцний стереотип, наприклад, про те, що жінки емоційніші, ніж чоловіки. Іноді некомпетентні лікарі зводять усе існування жінки в єдину мету – народження дітей.

І цей параметр ставиться в основу, адже вважають, що дітонародження – це основна відмінність жіночого організму від чоловічого. Тому не дивно, що часто в лікарнях та поліклініках багато хвороб жіночої репродуктивної системи деякі лікарі досі пропонують вирішувати дітонародженням.

Патріархат в онкології

Від онкологічних захворювань у всьому світі передчасно вмирають понад 2 мільйони жінок. І більшу частину з них можна було б врятувати за умови, якби вони мали доступ до первинної профілактики та раннього виявлення хвороб, такої ж, як є у чоловіків.

Виходить через те, що вплив раку на жіночі організми не так добре вивчено, багато жінок помирає передчасно, хоча могли б прожити довше. Актуальною є така статистика і для України. Наразі рак шийки матки є однією з основних причин смерті серед молодих жінок.

Як зазначають вчені, опосередковано на пробілах у знаннях про жіночий організм впливає і гендерний склад співробітників медичних та наукових установ. У комітетах із розробки медичних рекомендацій працює мало жінок. Також мало жінок серед керівників лікарні, які завідують медичними кафедрами.

Що робити

Але гарна новина в тому, що цю ситуацію можна змінити. Щоб жінки отримували ефективну і, найголовніше, потрібну їм медичну допомогу, медицину потрібно робити інклюзивнішою. Необхідно враховувати досвід та розглядати проблеми кожної окремої жінки, не узагальнювати їх усіх просто за гендерною ознакою.

Також потрібно змінити підходи до навчання лікарів. Фахівці-онкологи мають повною мірою знати характерні особливості розвитку раку саме у жіночому організмі. У різноманітних медичних дослідженнях та клінічних випробуваннях жінки також мають брати участь. Ну і, звичайно ж, потрібно боротися з гендерними стереотипами.