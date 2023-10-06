Жінкам потрібно звертати увагу на будь-які зміни у молочних залозах, щоб вчасно повідомити про них лікарю. Отже, крім ущільнення в грудях, потрібно звертати увагу на такі симптоми.

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Запалення, лущення, плями чи ямочки на шкірі

Ви маєте знати свої груди і всі їхні маленькі особливості, щоб вчасно помічати будь-які зміни в їхньому зовнішньому вигляді і вчасно повідомити про це лікарю.

Зміни сосків

Тільки у манекенів бувають ідеальні, пружні соски. У живих людей вони можуть мати різні розміри, форму і текстуру, на них може бути волосся. Також вони можуть розміщуватись на різній висоті.

Це все норма, тому потрібно її запам'ятати, щоб помічати зміни. Наприклад, якщо у вас завжди були дещо плоскі соски, але раптово їхня форма змінилася, потрібно повідомити це лікарю. Це стосується й інших змін, включаючи колір та текстуру.

Виділення із соска

Виділення із соска є нормою під час вагітності, коли у жінки є маленька дитина або протягом року після пологів. Але в інших випадках це тривожний симптом, який не можна ігнорувати.

Щодо будь-яких виділень із соска, особливо якщо вони червоного чи зеленого кольору, потрібно консультуватися з лікарем. Серед патологій, про які вони можуть свідчити, рак молочної залози та гіпофіза.

Болючий набряк

Набряк молочних залоз та біль може бути симптомом раку. Також ці симптоми можуть бути причиною гормональних коливань в організмі (перед місячними, при вагітності).

Для болю при раку характерно те, що він не пов'язаний з менструальним циклом і годуванням груддю, він з'являється несподівано або не минає. Його виразність та характер може залежати від розміру та локалізації пухлини

Зміни, які не стосуються грудей

Це може бути біль у спині або шиї, незрозуміла втрата ваги, стомлюваність. Дослідження показують, що у жінок, які звертаються з такими симптомами по допомогу, періодично діагностують рак молочної залози.

Будьте уважні до свого здоров'я, будь-яка стійка зміна в організмі потребує консультації з лікарем.