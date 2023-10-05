Дослідники Школи громадської охорони здоров'я Колумбійського університету, переконують, що піша ходьба захищає жінок від ризику розвитку різних видів раку, які пов'язані з ожирінням.
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Тож, у дослідженні вчені наголошують, що наявність добре розвиненої інфраструктури для пішоходів може сприяти фізичній активності та знижувати ризик розвитку раку.
Результати дослідження
Зокрема, дослідження показало, що жінки, які проживають у районах із розвиненою для пішоходів інфраструктурою упродовж 24 років, мають знижений ризик розвитку раку, пов'язаного з ожирінням. Особливо ризики знижуються у випадку раку молочної залози після менопаузи.
Жінки, які живуть у районах із хорошим рівнем пішохідної доступності, мали на 26% нижчі ризики розвитку цього виду раку, у порівнянні з жінками, які проживають у районах із найменшою пішохідною доступністю,
– ідеться у дослідженні.
Отримані результати показують важливість міського планування, яке б потенційно сприяло активному способу життя, а відтак впливало на ризики розвитку раку та інших захворювань, що здебільшого пов'язані з ожирінням.