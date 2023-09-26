Низка наукових досліджень свідчить про те, що профілактики раку за допомогою певних харчових звичок дійсно працює. Так, одна із останніх праць, опублікована в журналі JNCI Cancer Spectrum доводить, що раціон багатий фруктами, овочами, цільнозерновими і молочними продуктах – може запобігти розвитку онкозахворювань.

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Натомість надмірне споживання червоного м'яса та обробленої їжі, може бути причиною понад 5% нових інвазивних ракових захворювань.

Ось перелік продуктів, які можуть знизити ризик захворювання на рак. Обов'язково радимо додати їх у свій раціон з метою профілактики онкозахворювань.

Бобові

Дієтологи по всьому світу вносять бобові у список обов'язкових до вживання продуктів. Річ у тому, що вони місять велику кількість клітковини, яка принесе користь для кишківника, покращить імунітет та допоможе зменшити запалення. Тож, сміло готуйте вдома квасолю, сочевицю, інші бобові експериментуйте. Адже споживання рослинної їжі, багатої на клітковину, може знизити ризик колоректального раку.

Горіхи

Згідно з даними AICR, метадослідження показали, що люди, які їдять жменю горіхів щодня — це приблизно 18 половинок волоських горіхів, 15 половинок пекан або 24 мигдалин, мають на 15% нижчий загальний ризик раку, ніж ті, хто їх не споживає.

Імбир

Імбир — цей насичений і пікантний коренеплід і справді славиться своїми корисними властивостями. Учені виявили, що імбир здатний зменшувати запальні процеси і може попередити розвиток інших хронічних захворювань. Цей ефект забезпечує активна хімічна речовина – 6-шогаол, саме вона відповідає за потужну протиракову дію і міститься в імбирі.

Зелень

Вживання листових зелених овочів знижує ризик колоректального раку – свідчать дані Всесвітнього журналу гастроентерології. Листкова зелень, як от капуста, шпинат, броколі є важливим джерелом глюкозинолатів, які можуть бути ефективними у запобіганні різних видів раку, включаючи рак сечового міхура та рак прямої кишки.

Зелений чай

Ви точно чули про корисні властивості зеленого чаю. Передусім це тому, що цей напій містить велику кількість катехінових поліфенолів, які, мають сильні антиоксидантні властивості та навіть антибіотичні властивості.

Крім того, катехіни можуть навіть захищати шкіру від ультрафіолетового випромінювання, знижуючи ризик раку шкіри. Це неймовірно, але вчені виявили, що вплив чаю на шкіру включає зниження ризику клітинної карциноми та злоякісної меланоми.