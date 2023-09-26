Ряд научных исследований свидетельствует о том, что профилактика рака с помощью определенных пищевых привычек действительно работает. Да, один из последних работ, опубликованный в журнале JNCI Cancer Spectrum доказывает, что рацион богат фруктами, овощами, цельнозерновыми и молочными продуктами – может предотвратить развитие онкозаболеваний.

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Избыточное потребление красного мяса и обработанной пищи может быть причиной более 5% новых инвазивных раковых заболеваний.

Вот перечень продуктов, которые могут снизить риск заболевания раком. Обязательно рекомендуем добавить их в свой рацион с целью профилактики онкозаболеваний.

Бобовые

Диетологи по всему миру вносят бобовые в список обязательных к употреблению продуктов. Дело в том, что они месят большое количество клетчатки, которая принесет пользу кишечнику, улучшит иммунитет и поможет уменьшить воспаление. Так что смело готовьте дома фасоль, чечевицу, другие бобовые экспериментируйте. Ведь потребление растительной пищи, богатой клетчаткой, может снизить риск колоректального рака.

Орехи

Согласно данным AICR, метод исследования показали, что люди, которые едят горсть орехов ежедневно — это примерно 18 половинок грецких орехов, 15 половинок пекан или 24 миндалин, имеют на 15% ниже общий риск рака, чем те, кто их не потребляет.

Имбирь

Имбирь — этот насыщенный и пикантный корнеплод действительно славится своими полезными свойствами. Ученые обнаружили имбирь способен уменьшать воспалительные процессы и может предупредить развитие других хронических заболеваний. Этот эффект обеспечивает активное химическое вещество – 6-шогаол, именно оно отвечает за мощное противораковое действие и содержится в имбири.

Зелень

Употребление листовых зеленых овощей снижает риск колоректального рака – свидетельствуют данные Всемирный журнал гастроэнтерологии. Слоеная зелень, как капуста, шпинат, брокколи является важным источником глюкозинолатов, которые могут быть эффективными в предотвращении различных видов рака, включая рак мочевого пузыря и рак прямой кишки.

Зеленый чай

Вы точно слышали о полезных свойствах зеленого чая. Прежде всего это потому, что этот напиток содержит большое количество катехиновых полифенолов, которые имеют сильные антиоксидантные свойства и даже антибиотические свойства.

Кроме того, катехины могут даже защищать кожу от ультрафиолетового излучения, снижая риск рака кожи. Это невероятно, но ученые обнаружили, что влияние чая на кожу включает снижение риска клеточной карциномы и злокачественной меланомы.