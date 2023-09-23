Исследование было проведено учеными из Калифорнийского университета и Университета Сан-Франциско. Они подчеркнули, что данные не доказывают, что именно эти химические вещества стали причиной развития рака, но указывают на необходимость дальнейших исследований в этой области.

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Сущность исследования и методология При большом анализе данных была обнаружена четкая связь между воздействием пер- и полифтороалкильных веществ (PFAS), фенолов (включая BPA) и предварительным диагнозом рака. Отмечают, что исследование было проведено на основе данных о более чем 10 тысячах людей и опубликовано в журнале Nature.

Особенно высокий уровень влияния PFAS, таких как длинноцепочечное соединение PFNA, оказался связанным с предварительным диагнозом меланомы у женщин.

PFNA – что это? PFNA – это перфторнонановая кислота. Она представляет собой синтетическую перфторированную карбоновую кислоту и фторсодержащее поверхностно-активное вещество, которое также связывается с загрязнением окружающей среды. Эту кислоту применяют при производстве антипригарных и грязеотталкивающих покрытий.

Ученые установили четкую связь между PFNA и предварительным диагнозом рака матки, а также между фенолами, такими как BPA и 2,5-дихлорфенол, и возникновением рака яичников.

Другое химическое вещество – бисфенол А (ВРА) – используется как отвердитель при изготовлении пластмассы. Еще один опасный химикат – 2,5-дихлорфенол, применяемый в производстве удобрений, лекарств и красителей.

Почему это важные данные

Исследователи отмечают, что их данные подчеркивают необходимость дополнительных исследований и изучений PFAS и фенолов в контексте потенциальных экологических факторов риска развития рака у женщин.