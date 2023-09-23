Дослідження провели вчені з Каліфорнійського університету та Університету Сан-Франциско. Вони наголосили, що їх дані не доводять, що саме ці хімічні речовини стали причиною розвитку раку, але вказують на необхідність подальших досліджень у цій галузі.

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Суть дослідження і методологія Під час великого аналізу даних було виявлено чіткий зв'язок між впливом пер- і поліфторалкільних речовин (PFAS), фенолів (включно з BPA) і попереднім діагнозом раку. Зазначають, що дослідження було проведене на основі даних про більш ніж 10 тисяч людей і опубліковане в журналі Nature.

Особливо високий рівень впливу PFAS, таких як довголанцюгова сполука PFNA, виявився пов’язаним із попереднім діагнозом меланоми у жінок.

PFNA – що це? PFNA – це перфторнонанова кислота. Вона являє собою синтетичну перфторовану карбонову кислоту і фторвмісну поверхнево-активну речовину, яку також пов'язують із забрудненням навколишнього середовища. Цю кислоту застосовують при виробництві антипригарних і брудовідштовхувальних покриттів.

Вчені встановили чіткий зв'язок між PFNA і попереднім діагнозом раку матки, а також між фенолами, такими як BPA і 2,5-дихлорфенол, і виникненням раку яєчників.

Інша хімічна речовина – бісфенол А (ВРА) – використовується як затверджувач при виготовленні пластмаси. Ще один небезпечний хімікат – 2,5-дихлорфенол, застосовують у виробництві добрив, ліків і барвників.

Чому це важливі дані

Дослідники наголошують, що їх дані підкреслюють необхідність додаткових досліджень і вивчень PFAS і фенолів у контексті потенційних екологічних чинників ризику розвитку раку у жінок.