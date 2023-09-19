Мова про вітамін В3

Учені з Університету Міннесоти розробили інноваційний метод, який посилює роль природних клітин-кілерів у лікуванні раку крові. Це досягається шляхом культивації клітин з використанням інтерлейкіну-15 (IL-15) і нікотинаміду, що підвищує їхню здатність знищувати ракові клітини.

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Довідка. Природні клітини-кілери — це частина вродженої імунної системи людини, що здатні атакувати і знищувати злоякісні клітини. У конкретно цьому дослідженні їх обробили нікотинамідом, що збільшило їхню здатність боротися з раковими клітинами. Метод лікування є новим підходом до боротьби з раком крові й може бути досить перспективним для досягненні ремісії у пацієнтів, у яких стандартні методи терапії виявилися неефективними.

Як вдалось досягти результатів

Комбінація природних кілерів, посилених нікотинамідом, і лікування моноклональними антитілами була безпечною у 30 пацієнтів, зокрема у 20 із неходжкінською лімфомою, що рецидивує або важко піддається лікуванню. Серед 19 пацієнтів із неходжкінською лімфомою в 11 спостерігалася повна відповідь, а в трьох — часткова відповідь протягом 28 днів лікування. Дослідники виявили, що нікотинамід захищає природні клітини-кілери від окисного стресу, одночасно підвищуючи їхню здатність проникати в лімфатичні вузли.

Нікотинамід, також відомий як ніацин або вітамін B3, має важливе значення в метаболічних процесах організму, включно з виробництвом енергії. Його вибір для посилення дії природних клітин-кілерів підкреслює потенціал цієї речовини в боротьбі з раковими захворюваннями,

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Річ у тому, що ці результати і справді багатообіцяючі та відкривають нові перспективи в галузі лікування раку, що може вплинути на майбутні методи боротьби з онкологічними захворюваннями, особливо у випадках важко виліковних форм раку крові.