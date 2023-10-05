Исследователи Школы общественного здравоохранения Колумбийского университета убеждают, что пешая ходьба защищает женщин от риска развития различных видов рака, связанных с ожирением.

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В исследовании ученые отмечают, что наличие хорошо развитой инфраструктуры для пешеходов может способствовать физической активности и снижать риск развития рака.

Результаты исследования

В частности, исследование показало, что женщины, проживающие в районах с развитой для пешеходов инфраструктурой в течение 24 лет, имеют сниженный риск рака, связанного с ожирением. Особенно риски снижаются при раке молочной железы после менопаузы.

Женщины, живущие в районах с хорошим уровнем пешеходной доступности, имели на 26% более низкие риски развития этого вида рака по сравнению с женщинами, проживающими в районах с наименьшей пешеходной доступностью,

– говорится в исследовании.

Полученные результаты показывают важность городского планирования, которое потенциально способствовало бы активному образу жизни, а следовательно влияло на риски развития рака и других заболеваний, которые в основном связаны с ожирением.