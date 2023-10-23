Ученые ранее уже проявляли связь между одиночеством и смертностью от рака, но выводы о корреляции с половой принадлежностью и этнической принадлежностью обычно были недостаточными, а данные о социально-экономическом статусе участников были ограничены.

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Новое исследование одиночества

Для того чтобы восполнить эти пробелы, специалисты Американского онкологического общества (ACS) и Министерства здравоохранения и социальных услуг США во главе с профессором Хюнджунг Ли провели новое исследование. Ученые проанализировали данные с 1998 по 2019 годы для более чем 470 тысяч американцев в возрасте от 18 до 64 лет.

Исследователи проследили, сколько людей из выборки жили наедине, а также по случаям смерти от онкологических заболеваний среди них. В работе не учитывалось, на какой стадии диагностирован рак, а также его типы и схемы лечения.

По результатам анализа стало известно, что среди 114 772 трудоспособных взрослых, живших в одиночестве (примерно 24% выборки), в ходе исследования умерло 2,5% участников рака. Среди проживавших с другими людьми (358 876 человек) показатель смертности от рака был значительно ниже – 1,6%.

Одиночество повышает риск смерти от рака

После корректировки по возрасту, социально-демографическим характеристикам и факторам риска ученые установили, что общий риск смерти от онкозаболеваний для одиноких людей в 1,32 раза выше. У мужчин, живущих сами этот риск более выражен (1,38 раза), чем у женщин (1,3 раза). Самая выразительная корреляция между одиночеством и смертью от рака обнаружена среди участников в возрасте от 45 до 64 лет.

Ученые отметили, что их исследование подчеркивает важность решения проблемы растущего распространения одинокого проживания. По данным переписи населения США, с 1960 по 2022 год доля хозяйств, состоящих из одного человека, в стране выросла более чем вдвое, и их количество увеличилось с 7 до 38 миллионов.