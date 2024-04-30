Согласно приговору, обнародованному в реестре судебных решений в апреле 2024 года, вечером 25 марта 2020 года львовянин обратился в "скорую" за помощью для своего отца. У 74-летнего мужчины родственники подозревали инсульт, ранее он уже случался у мужчины.

Также на тему Как военному попасть на лечение за границей: инструкция от Минздрава

Ненадлежащее оказание помощи

В состав бригады входил врач Степан Железняк, который предположил, что пациент может быть инфицирован COVID-19, несмотря на то, что его родственники уверяли, что он не контактировал с больными COVID-19. Он вызвал специализированную команду для COVID-19 и ожидал ее прибытия на улице.

Правоохранители подозревали Степана Железняка в том ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. Детальный осмотр пациента, с учетом его состояния, в частности низкого уровня сатурации 62%, который "накануне свидетельствовал о проблемах с дыхательной системой, не было проведено, а также он не проверил ротовую полость и проходимость дыхательных путей.

Врач в течение двух часов после приезда на место вызова не оказал неотложную медицинскую помощь пациенту, который находился в критическом состоянии, не обеспечил постоянный мониторинг жизненных показателей и не доставил пациента в лечебное учреждение. Вместо этого он безосновательно вызвал и привлек к осмотру пациента дополнительную специализированную команду,

– отметили в судебном решении.

Позже, специализированная команда для COVID-19 установила смерть мужчины – причина смерти была механическая обтурационная асфиксия, вызванная блокированием дыхательных путей непереваренными кусками мяса, на фоне гнойной пневмонии и отека головного мозга. COVID-19 у мужчины не было.

Приговор суда

Родственники умершего обратились в полицию, которая возбудила уголовное дело против врача "скорой" по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинским работником. В суде все доказательства и материалы дела были рассмотрены, включая показания свидетелей, обвиняемого, заключение медицинского совета, считающего, что бездействие врача "скорой" привело к смерти пациента.

Приговор суда признал Степана Железняка виновным в уголовном правонарушении и назначил наказание в виде двух лет тюрьмы, но он был освобожден из-за истечения сроков давности.

Суд также удовлетворил гражданский иск родственников умершего к Львовскому областному центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, назначив возмещение в размере по 350 тысяч гривен для трех человек. Приговор еще может быть обжалован.