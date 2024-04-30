Згідно з вироком, оприлюдненим у реєстрі судових рішень у квітні 2024 року, ввечері 25 березня 2020 року львів'янин звернувся до "швидкої" за допомогою для свого батька. У 74-річного чоловіка родичі підозрювали інсульт, раніше він вже траплявся у чоловіка.

Також на тему Як військовому потрапити на лікування за кордоном: інструкція від МОЗ

Неналежне надання допомоги

До складу бригади входив лікар Степан Железняк, який припустив, що пацієнт може бути інфікований COVID-19, попри те, що його родичі запевняли, що він не контактував з хворими на COVID-19. Він викликав спеціалізовану команду для COVID-19 і очікував її прибуття на вулиці.

Правоохоронці підозрювали Степана Железняка у тому неналежному виконанні професійних обов'язків. Детальний огляд пацієнта, з урахуванням його стану, зокрема низького рівня сатурації 62%, який "напередодні свідчив про проблеми з дихальною системою, не було проведено, а також він не перевірив ротову порожнину та прохідність дихальних шляхів.

Лікар протягом двох годин після приїзду на місце виклику не надав невідкладну медичну допомогу пацієнту, який перебував у критичному стані, не забезпечив постійний моніторинг життєвих показників та не доставив пацієнта до лікувального закладу. Замість цього він безпідставно викликав та залучив до огляду пацієнта додаткову спеціалізовану команду,

– зазначили у судовому рішенні.

Пізніше, спеціалізована команда для COVID-19 встановила смерть чоловіка – причина смерті була механічна обтураційна асфіксія, спричинена блокуванням дихальних шляхів неперетравленими шматками м'яса, на тлі гнійної пневмонії та набряку головного мозку. COVID-19 у чоловіка не було.

Вирок суду

Родичі померлого звернулися в поліцію, яка порушила кримінальну справу проти лікаря "швидкої" за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичним працівником. У суді всі докази та матеріали справи були розглянуті, включаючи свідчення свідків, обвинуваченого, висновок медичної ради, що вважає, що бездіяльність лікаря "швидкої" привела до смерті пацієнта.

Вирок суду визнав Степана Железняка винним в кримінальному правопорушенні та призначив покарання у вигляді двох років в'язниці, але він був звільнений через закінчення термінів давності.

Суд також задовольнив цивільний позов родичів померлого до Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, призначивши відшкодування у розмірі по 350 тисяч гривень для трьох людей. Вирок ще може бути оскаржений.