Координатор програми "Медевак" МОЗ України Арман Качарян розповів деталі в етері "Ми-Україна". За його словами, щоб ініціювати процес медичної евакуації, передусім потрібно звернутися до свого лікуючого лікаря.
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Лікар опрацює необхідні документи: висновок, згоду на лікування пацієнта за кордоном – і передасть ці документи в орган, де служить військовий.
"Далі ці документи йдуть в МОЗ, який шукає клініку і організує транспортування пацієнта", – зазначив Качарян.
Водночас, як уточнює представник МОЗ, бувають випадки, коли пацієнти або лікарні не знають про цю можливість, або виникають складнощі для подання документів пацієнта для евакуації.
МОЗ контактує з країнами ЄС
Міністерство надсилає запит до країн ЄС, з метою дізнатися, чи готові вони надати медичну допомогу захисникам. Після цього – інформують командування Медичних сил або державний орган, який належить до сектору безпеки і оборони, адміністрацію Держприкордонслужби та МЗС про затверджений перелік захисників України, яких можуть прийняти на лікування за кордоном.
Наступним кроком є організація транспортування військовослужбовців до закордонної клініки, яку організовує МОЗ у партнерстві з Єврокомісією.
Усього, в рамках цієї співпраці, станом на зараз вже евакуювали понад 4100 поранених українців.