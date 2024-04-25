Координатор программы "Медэвак" МОЗ Украины Арман Качарян рассказал детали в эфире "Мы-Украина". По его словам, чтобы инициировать процесс медицинской эвакуации, прежде всего нужно обратиться к своему лечащему врачу.

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Врач обработает необходимые документы: заключение, согласие на лечение пациента за рубежом – и передаст эти документы в орган, где служит военный.

"Далее эти документы идут в Минздрав, который ищет клинику и организует транспортировку пациента", – отметил Качарян.

В то же время, как уточняет представитель Минздрава, бывают случаи, когда пациенты или больницы не знают об этой возможности, или возникают сложности для представления документов пациента для эвакуации.

Обратите внимание! Поэтому, на сайте Минздрава в соответствующем разделе есть анкета, которую пациент может заполнить самостоятельно.

Минздрав контактирует со странами ЕС

Министерство направляет запрос в страны ЕС, с целью узнать, готовы ли они оказать медицинскую помощь защитникам. После этого – информируют командование Медицинских сил или государственный орган, который относится к сектору безопасности и обороны, администрацию Госпогранслужбы и МИД об утвержденном перечне защитников Украины, которых могут принять на лечение за рубежом.

Следующим шагом является организация транспортировки военнослужащих в зарубежную клинику, которую организует Минздрав в партнерстве с Еврокомиссией.

Всего, в рамках этого сотрудничества, по состоянию на сейчас уже эвакуировали более 4100 раненых украинцев.