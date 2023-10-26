Обычно используются только два метода теплотерапии. Сухая теплотерапия – нагревание организма или его частей происходит без использования воды, например, в результате использования резиновой грелки, горячего песка или камней, сухого горячего воздуха в сауне.
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Влажная теплотерапия – в этом случае тепло обеспечивается с использованием нагретых жидкостей или пара, как, например, во влажных банях или горячих ваннах.
Польза теплотерапии
Использование методов теплотерапии оказывает разнообразное благоприятное воздействие на организм:
- Уменьшение боли.
- Облегчение спазмов мышц.
- Уменьшение скованности суставов.
- Повышение эластичности тканей, содержащих коллаген.
- Улучшение циркуляции крови.
Эти положительные эффекты теплотерапии делают ее полезной при разных состояниях и заболеваниях. К примеру:
Остеоартрит. Это воспалительное заболевание суставов, вызванное повреждением или износом хрящевой ткани. Принятие ванны или душа с теплой водой может помочь облегчить боль в суставах.
Болезненные менструации. Местное применение тепла, например с использованием грелки, может уменьшить болезненные ощущения при менструации, не связанные с патологией органов малого таза.
Крепатура. Этот синдром может возникать после интенсивных нагрузок. Теплотерапия может облегчить боль и дискомфорт.
Мышечные спазмы. Тепловые обертывания могут помочь расслабить мышцы и снять напряжение, например, в шейных мышцах, что часто вызывает головные боли.
Когда нельзя использовать тепло
Тепловая терапия – не панацея всех видов боли. Например, при любых инфекционных заболеваниях нагрев противопоказан: это может привести к ухудшению состояния.
Кроме этого, к теплотерапии лучше не прибегать в следующих ситуациях:
- дерматит или экзема;
- тромбоз глубоких вен;
- сердечная недостаточность; хронические заболевания сердечно-сосудистой системы;
- сахарный диабет;
- открытые раны;
- беременность.
Если после сеанса теплотерапии вы замечаете покраснение кожи в месте воздействия тепла или чувствуете головокружение, слабость и учащенное сердцебиение, следует обратиться к врачу.