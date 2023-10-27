Кроме охлаждения всего организма, есть и местные методы охлаждения – прикладывание льда, использование специальных спреев и другие.

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Польза холода

Холодовая терапия может иметь следующие эффекты:

Снижение температуры кожи. Контакт с холодом приводит к сужению сосудов и, следовательно, понижению температуры кожи. Этот процесс может быть полезен при воспалениях, поскольку помогает снизить чувство дискомфорта и раздражения.

Уменьшение отеков. Холодные компрессы часто используются для уменьшения отеков при травмах, поскольку они помогают сузить сосуды и ограничить распространение воспалительного процесса.

Уменьшение чувствительности и боли. Холод может временно уменьшить чувствительность рецепторов боли, что может дать облегчение без лекарств.

Местные холодовые методы часто используются как первая помощь при травмах, в том числе спортивных, таких как пателлофеморальный синдром (синдром "колено бегуна"), тендиниты, растяжение мышц и вывихи суставов.

Что касается влияния низких температур на весь организм, то научные исследования по этому вопросу менее однозначны. Несмотря на это, набирает популярность идея о пользе ледяного душа или зимнего купания в открытых водоемах.

Некоторые данные показывают, что купание в холодной воде:

увеличивает устойчивость организма к неинфекционным стрессовым воздействиям;

снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсулинорезистентности;

способствует психическому здоровью;

помогает спортсменам предотвратить травмы и быстрее восстановиться после интенсивных упражнений.

Но эксперты подчеркивают, что для большей достоверности выводов нужны дальнейшие исследования по этой теме.

Когда холод может быть опасен

Местное применение холода для облегчения боли относительно безопасно. Если вы пользуетесь льдом, его нужно ненадолго прикладывать к поврежденному месту через ткань, например полотенце. Так можно избежать повреждения кожи слишком низкой температурой.

А вот резкое погружение всего тела в ледяную воду может быть опасным – холодовой шок, иногда происходящий со здоровыми людьми и даже профессиональными пловцами. Внезапный контакт с холодной водой может привести к нарушению сердечного ритма и дыханию.

В холодовом шоке происходит рефлекторный вдох и заглатывание воды – это многократно повышает риск утопления. Кроме того, слишком длительное пребывание в холодной воде способствует патологическому снижению температуры тела – гипотермии. Человек в этом случае начинает бесконтрольно дрожать, теряет координацию и не всегда способен адекватно оценить тяжесть ситуации.