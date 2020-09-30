Під час експериментів виявилось, що татуювання порушує роботу еккринних залоз шкіри, знижує потовиділення та може призвести до ослаблення терморегуляції організму.

Еккрині залози розсіяні по всій поверхні шкіри й виділяють піт. На кожен квадратний сантиметр їх декілька сотень. Вони відповідають за терморегуляцію організму, повідомляє Journal of Applied Physiology.

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Вчені з Південного методистського університету вивчили стан шкіри й потових залоз у групи добровольців з татуюваннями площею не менше 5,6 квадратного сантиметра на плечі або передпліччі.

Піддослідні одягнули спеціальні костюми з трубками, через які впродовж пів години прокачували гарячу воду, аби викликати в учасників якомога рясніше потовиділення.

Еккринні залози на різноманітних ділянках шкіри реагували на спеку синхронно та одночасно починали виділяти піт. Але виділення поту ділянках з татуюванням відбувалося набагато слабкіше. У

Автори зазначили, що людям з татуюваннями помірних розмірів немає про що турбуватись. Втім, чим малюнки більші, тим гірше потовиділення і терморегуляція організму.

Тож, якщо хочете прикрасити татуюваннями більшу частину свого тіла, пам'ятайте про цю небезпеку.