Во время экспериментов оказалось, что татуировка нарушает работу эккриновых желез кожи, снижает потоотделение и может привести к ослаблению терморегуляции организма.

Эккриновые железы рассеяны по всей поверхности кожи и выделяют пот. На каждый квадратный сантиметр их несколько сотен. Они отвечают за терморегуляцию организма, сообщает Journal of Applied Physiology.

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Ученые из Южного методистского университета изучили состояние кожи и потовых желез у группы добровольцев с татуировками площадью не менее 5,6 квадратного сантиметра на плече или предплечье.

Подопытные одели специальные костюмы с трубками, через которые в течение получаса прокачивали горячую воду, чтобы вызвать у участников как можно более обильное потоотделение.

Эккриновые железы на различных участках кожи реагировали на жару синхронно и одновременно начинали выделять пот. Но выделение пота с татуировкой происходило гораздо слабее.

Авторы отметили, что людям с татуировками умеренных размеров не о чем беспокоиться. Впрочем, чем рисунки крупнее, тем хуже потоотделение и терморегуляция организма.

Поэтому, если хотите украсить татуировками большую часть своего тела, помните об этой опасности.