Кожна жінка обирає найкомфортніший для себе спосіб підтримки інтимної гігієни під час менструації – використання прокладок, тампонів або менструальних чаш. Особливості введення тампона вперше і під час менструації – читайте далі.

Найбільш безпечним засобом гігієни гінеколог Ольга Білоконь називає саме прокладки. Для користування тампонами слід дотримуватися інструкції.

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"Сьогоднішні тампони вже не ті, що були в кінці 1970-х років, але їх все одно не можна використовувати понад 8-12 години. Користувачі тампонів повинні ретельно мити руки перед будь-якою установкою або видаленням цих гігієнічних засобів", – наголосила гінекологиня.

Як вводити тампон

Перед використанням засоби гігієни вимийте руки.

Визначте, у якому положенні вам буде зручно вводити засіб гігієни – сидячи або стоячи, поставивши одну ногу вище.

Вам необхідно акуратно ввести тампон пальцем, проштовхуючи його у піхву, спочатку вгору і потім по діагоналі до спини.

Ви не помилитеся, куди вставляти тампон, оскільки отвір сечовипускного каналу у жінок занадто малий, щоб в ньому помістився засіб гігієни.

У процесі введення тампона стежте за тим, щоб шнур повернення залишався зовні.

Тампон з аплікатором і без: який обрати

Чимало тампонів продаються з аплікатором, хоча є й винятки. На початках зручніше буде спробувати з аплікатором – він забезпечить кращий контроль над процесом. При використанні тампона без аплікатора вам потрібно буде просунути його в піхву за допомогою пальців, що може бути непросто спочатку.

Тампон без аплікатора також зручний своїм маленьким розміром, тобто його можна помістити у будь-яку сумку або кишеню.



На фото: тампон без аплікатора / Getty Images

Як часто потрібно міняти тампони

Максимальна рекомендований час знаходження тампона в піхві – до 8 годин. Протягом дня змінювати його рекомендовано кожні 3-4 години у дні з інтенсивними виділеннями, а ближче до кінця циклу – через 6-8 годин.

Чи можна залишати тампон на ніч

Ні. Гінеколог наголошує, що не варто лягати спати з тампоном або менструальною чашою. Для ночі краще використовувати прокладки.

Будьте уважними до симптомів СТШ (синдром токсичного шоку), найпопулярніші з них – це раптове підвищення температури і різке зниження артеріального тиску.

Що робити, якщо шнурок відірвався від тампона

Таке трапляється вкрай рідко. Якщо раптом шнурок відірвався, тампон можна дістати пальцями: потрібно ретельно вимити руки і ввести пальці в піхву в тій же комфортній позі, в якій вводили тампон. Якщо вийняти не вдається – зверніться до лікаря в той же день.



Тампон не рекомендується використовувати вночі / Getty Images

Чи можна втратити цноту за допомогою тампона

Медики повідомляють, що введення тампона не позбавить дівчинку невинності. Тампони є ефективним засобом гігієни як для незайманих, так і для жінок з сексуальним досвідом.