Каждая женщина выбирает самый комфортный для себя способ поддержания интимной гигиены во время менструации – использование прокладок, тампонов или менструальных чаш. Особенности введения тампона впервые и во время менструации – читайте далее.

Наиболее безопасным средством гигиены гинеколог Ольга Белоконь называет именно прокладки. Для пользования тампонами следует придерживаться инструкции.

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"Сегодняшние тампоны уже не те, что были в конце 1970-х годов, но их все равно нельзя использовать более 8-12 часов. Пользователи тампонов должны тщательно мыть руки перед любой установкой или удалением этих гигиенических средств", – подчеркнула гинеколог.

Как вводить тампон

Перед использованием средства гигиены вымойте руки.

Определите, в каком положении вам будет удобно вводить средство гигиены – сидя или стоя, поставив одну ногу выше.

Вам необходимо аккуратно ввести тампон пальцем, проталкивая его во влагалище сначала вверх и потом по диагонали к спине .

. Вы не ошибетесь, куда вставлять тампон, так как отверстие мочеиспускательного канала у женщин слишком мал, чтобы в нем поместилось средство гигиены.

В процессе введения тампона следите за тем, чтобы шнур возврата оставался снаружи.

Тампон с аппликатором и без: какой выбрать

Многие тампоны продаются с аппликатором, хотя есть и исключения. В начале удобнее будет попробовать с аппликатором – он обеспечит лучший контроль над процессом. При использовании тампона без аппликатора вам нужно будет просунуть его во влагалище с помощью пальцев, что может быть непросто изначально.

Тампон без аппликатора также удобен своим маленьким размером, то есть его можно поместить в любую сумку или карман.



На фото: тампон без аппликатора / Getty Images

Как часто нужно менять тампоны

Максимальное рекомендуемое время нахождения тампона во влагалище – до 8 часов. В течение дня менять его рекомендовано каждые 3-4 часа в дни с интенсивными выделениями, а ближе к концу цикла – через 6-8 часов.

Можно ли оставлять тампон на ночь

Нет. Гинеколог отмечает, что не стоит ложиться спать с тампоном или менструальной чашей. Для ночи лучше использовать прокладки.

Будьте внимательными к симптомам СТШ (синдром токсического шока), самые популярные из них – это внезапное повышение температуры и резкое снижение артериального давления.

Что делать, если шнурок оторвался от тампона

Такое случается крайне редко. Если вдруг шнурок оторвался, тампон можно достать пальцами: нужно тщательно вымыть руки и ввести пальцы во влагалище в той же комфортной позе, в какой вводили тампон. Если вынуть не удается – обратитесь к врачу в тот же день.



Тампон не рекомендуется использовать ночью / Getty Images

Можно ли потерять девственность с помощью тампона

Медики сообщают, что введение тампона не лишит девочку невинности. Тампоны являются эффективным средством гигиены как для девственниц, так и для женщин с сексуальным опытом.